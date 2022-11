Seguito da Napoli e Inter, Thuram piace in Premier: pronto affondo di un club

Il Borussia Moenchengladbach si sta rassegnando all'idea di perdere Marcus Thuram a gennaio

Il Borussia Moenchengladbach si sta rassegnando all'idea di perdere Marcus Thuram a gennaio. Come riportato da Football Insider, il francese, che tanto piace all'Inter ma anche al Napoli, è finito soprattutto nel mirino del Newcastle che, oltre ad un'offerta monstre per Cristiano Ronaldo, è pronto a mettere sul piatto poco più di 11,5 milioni di euro per strapparlo ai tedeschi.