Seguito da tutte le big italiane, ora Milenkovic può restare: i viola puntano al rinnovo

Il club ci crede e l’incontro tra i dirigenti ed il procuratore del difensore, Fali Ramadani, ha segnato un altro passo verso il sorriso di Italiano

Spazio al tema legato al futuro di Nikola Milenkovic oggi in apertura delle pagine "viola" de La Gazzetta dello Sport: come spiega il quotidiano, oltre al tempo, anche incontri e segnali inducono all’ottimismo: Milenkovic è sempre più vicino alla permanenza in viola. Il club di Commisso ci crede e l’incontro tra i dirigenti ed il procuratore del difensore, Fali Ramadani, ha segnato un altro passo verso il sorriso di Italiano. Considerato quanto l’allenatore punti sul serbo. La parola fine non può essere ancora messa visto il tenore dei club che sono interessati in Italia (Inter e Juve), Spagna (Siviglia), Inghilterra (Arsenal), solo per fare alcuni nomi. Ma ora l’opzione permanenza ha la percentuale maggiore e se così andrà, sarà obbligatorio un rinnovo contrattuale (importante) vista la scadenza attuale fissata nel 2023. Le parti ne stanno parlando.