Seguito dal Napoli a gennaio, Kouamè ora può partire: è nel mirino del Bologna

Christian Kouame torna nel mirino del Bologna. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i rossoblù, intenzionati a muovere qualcosa anche in attacco oltre che a centrocampo, avrebbero riaperto i canali col Genoa per l'ivoriano, vicino al Napoli a gennaio. Un'alternativa è quella che porta a Gregoire Defrel, sul quale però pare in vantaggio il Cagliari.