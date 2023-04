Seguito dal Napoli, Aouar ad un passo dalla Roma: ha già svolto le visite

La Roma lavora già per il futuro avendo praticamente chiuso il primo colpo per l'estate

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

La Roma lavora già per il futuro avendo praticamente chiuso il primo colpo per l'estate. Si tratta di Houssem Aouar, centrocampista del Lione. Come riporta Il Messaggero, lunedì scorso il giocatore è stato nella capitale per svolgere alcune visite mediche commissionate dal club. Non ci sono conferme in questo senso dalla società giallorossa, che però vuole metterlo sotto contratto quanto prima visto che andrà a parametro zero il prossimo 30 giugno. Aouar era stato già corteggiato la scorsa estate, ma i 15 milioni richiesti dal Lione erano una cifra troppo alta per le possibilità della Roma.