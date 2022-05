Seguito dal Napoli, Asllani elogiato da Adani: "Ho chiesto ad Andreazzoli dove può arrivare..."

Tra i talenti in rampa di lancio a Empoli c'è indubbiamente anche Kristjan Asllani, già nel mirino delle big e protagonista di una prestazione di altissimo livello

Tra i talenti in rampa di lancio a Empoli c'è indubbiamente anche Kristjan Asllani, già nel mirino delle big e protagonista di una prestazione di altissimo livello (condita dal pregevole gol del momentaneo 0-2) a San Siro. Di lui ha parlato ai taccuini de La Gazzetta dello Sport Daniele Adani, svelando anche un retroscena che lo riguarda da vicino: "Prima della partita ho fatto una chiacchierata con Andreazzoli e gli ho chiesto 'dove può arrivare questo ragazzo?'. E lui mi ha indicato il campo di San Siro, dicendo 'qui'. Giocatore da grande palcoscenici, il miglior giovane della Serie A per me".