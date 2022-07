Seguito dal Napoli, Becao nel mirino dell’Everton: il brasiliano è un obiettivo per la difesa

Il club inglese - sottolinea La Gazzetta dello Sport - si è rifatto sotto in modo formale: il brasiliano è un obiettivo sensibile per la difesa.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ritornano le sirene della Premier League per Rodrigo Becao. Dopo l'interessamento di qualche settimana fa, mai sfociato in una vera e propria trattativa, adesso l'Everton è tornato alla carica per il difensore classe '96. Il club inglese - sottolinea La Gazzetta dello Sport - si è rifatto sotto in modo formale: il brasiliano è un obiettivo sensibile per la difesa.