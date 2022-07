Seguito dal Napoli, Broja (per ora) resta al Chelsea: il West Ham cambia obiettivo

Il West Ham nella giornata di ieri è tornato alla carica per Gianluca Scamacca. Gli hammers sono alla ricerca di un centravanti

© foto di Luca Bargellini

Il West Ham nella giornata di ieri è tornato alla carica per Gianluca Scamacca. Gli hammers sono alla ricerca di un centravanti e hanno rilanciato per il centravanti della Nazionale dopo che il Chelsea ha messo in stand-by la cessione di Armando Broja. Per il bomber albanese classe 2001, il club londinese aveva messo sul piatto 25 milioni di sterline. Proposta a cui i blues hanno non hanno risposto, con Tuchel che ieri - in conferenza stampa - ha gelato la sua cessione. A quel punto, il rilancio per Gianluca Scamacca.