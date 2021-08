Seguito dal Napoli, il Watford torna su Thorsby: contatti con la Samp per risolvere il nodo ingaggio

Morten Thorsby, centrocampista della Sampdoria seguito in Italia anche dal Napoli, piace al Watford. Nelle ultime ore si sono registrati nuovi contatti tra i blucerchiati e la società inglese. Le parti, come riferito dalla redazione di Sky Sport, sono a lavoro per risolvere la problematica relativa all'ingaggio. Senza l’aiuto del decreto crescita Thorsby in Inghilterra percepirebbe la stessa cifra e a queste condizioni non accetterebbe. Nuovi aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore per il centrocampista norvegese.