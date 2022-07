Seguito dal Napoli in passato, Valencia arriva a Salerno: è il quarto colpo granata

Il talentuoso attaccante cileno è arrivato in questo momento in città e ha in agenda una cena in costiera amalfitana.

E' Diego Valencia il quarto colpo di mercato della Salernitana. Il talentuoso attaccante cileno è arrivato in questo momento in città e ha in agenda una cena in costiera amalfitana in compagnia del presidente Danilo Iervolino e, forse, dell'amministratore delegato Maurizio Milan. Decisivo il lavoro sotto traccia del direttore sportivo Morgan De Sanctis che, nel frattempo, ha già ufficializzato gli ingaggi dei difensori Lovato e Pirola e dell'attaccante Botheim. Domani mattina, presso il centro polidiagnostico Check-Up di Salerno, Valencia effettuerà le visite mediche e si capirà soltanto nel pomeriggio se potrà raggiungere la squadra nel ritiro austriaco o se dovrà rientrare in patria per ultimare l'iter burocratico che gli consenta di firmare il contratto e iniziare ufficialmente la sua avventura italiana. La società granata si sta muovendo per consentirgli di risolvere tutto sul posto evitandogli lunghi viaggi che non gli permetterebbero di essere a disposizione di mister Nicola prima di una decina di giorni. Ad ogni modo, come da tempo anticipato dalla redazione di TuttoSalernitana, la dirigenza piazza un colpo molto importante, un classe 2002 in passato seguito anche dal Napoli e da altri top club europei. Nello scacchiere tattico di Nicola può agire da seconda punta o da trequartista.