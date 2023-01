Seguito dal Napoli, Kiwior va all'Arsenal! Lo Spezia incassa tanti soldi: i dettagli

Svolta nella trattativa tra l'Arsenal e lo Spezia per Jakub Kiwior, che lascerà il club ligure per trasferirsi a Londra

Svolta nella trattativa tra l'Arsenal e lo Spezia per Jakub Kiwior, che lascerà il club ligure per trasferirsi a Londra. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, dopo una lunga contrattazione il club inglese è infatti arrivato ad accontentare le richieste dello Spezia, arrivando a 30 milioni di euro: 25 di parte fissa e 5 di bonus, con il giocatore che dovrebbe lasciare l'Italia già nel weekend per svolgere le visite mediche.