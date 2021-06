Seguito dal Napoli, Koopmeiners è vicino all’Atalanta: spuntano le cifre

Sorpasso dell'Atalanta sulla Roma per Teun Koopmeiners. Come si legge sulle pagine di Tuttosport, la Dea si è spinta quasi fino ai 20 milioni richiesti dall'AZ Alkmaar per il suo capitano, bruciando così la concorrenza della Roma di Mourinho. L'ingaggio, in caso di fumata bianca, passerà da 800 mila a un quinquennale da 1,5 milioni. Ricordiamo che in passato il mediano olandese era stato accostato anche al Napoli.