Seguito dal Napoli, Koopmeiners rinnova con l'Atalanta: cifre record

In casa Atalanta si chiude un rinnovo molto importante per garantire certezze a Gasperini in vista della prossima stagione: Teun Koopmeiners, sempre più al centro del gioco e del progetto dell’Atalanta, ha infatti firmato il rinnovo del contratto che era in scadenza nel 2026, con un adeguamento che lo porta ad essere tra i più pagati della rosa nerazzurra. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport di oggi.

40 milioni la richiesta dell'Atalanta per l'olandese

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, la valutazione del club orobico è pari a 40 milioni di euro. Nei mesi scorsi Napoli, Inter e Juventus (è un pallino del nuovo arrivato Giuntoli, ndr) hanno chiesto tutte informazioni per l'olandese, cresciuto enormemente a livello tattico durante il suo percorso a Bergamo.