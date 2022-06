Seguito dal Napoli, Luis Alberto ai saluti con la Lazio: ci prova il Siviglia

Il mercato della Lazio è legato anche alle partenze e il sacrificio di Luis Alberto, spiega Il Tempo oggi in edicola

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il mercato della Lazio è legato anche alle partenze e il sacrificio di Luis Alberto, spiega Il Tempo oggi in edicola, potrebbe dare il là agli acquisti. Per il Mago spagnolo c'è un'offerta del Siviglia di 25 milioni di euro che sta facendo riflettere Claudio Lotito. Il feeling con Maurizio Sarri non è sbocciato e lo stesso giocatore non ha mai nascosto la volontà di far ritorno proprio nel club che lo ha lanciato nell'elitè del pallone.