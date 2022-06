Seguito dal Napoli, Nandez può andare al Monza: Galliani prova il colpo

Dopo gli interessamenti degli scorsi giorni, il Monza torna alla carica per Nahitan Nandez

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo gli interessamenti degli scorsi giorni, il Monza torna alla carica per Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguagio, che questa estate lascerà il Cagliari dopo la retrocessione del club in Serie B, rappresenterebbe un colpo importante per la società di Berlusconi e Galliani (e sicuramente a costi più contenuti rispetto alla passata stagione). Accostato anche a Fiorentina, Juve e Napoli, ecco nelle ultime ore tornare sotto i riflettori l'interesse del neopromosso Monza.