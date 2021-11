Seguito dal Napoli, Nandez sempre sul mercato: anche in Argentina sperano nella cessione

Anche in Argentina guardano con interesse l'evolversi della situazione di Nahitan Nandez, poliedrico giocatore del Cagliari che già in estate è stato al centro di diverse sirene di mercato. Come riportato dagli argentini de El Crack Deportivo, il Boca Juniors era stato acquistato dai rossoblu dal Boca Juniors con la promessa del 10% su una futura rivendita. Adesso i rossoblu sarebbero disposti a privarsene per circa 20 milioni di euro, con l’Inter sempre interessata. Sarebbe sicuramente un incasso interessante per gli Xeneizes che dunque si augurano una cessione, magari già a gennaio.