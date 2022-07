La punta firmerà un contratto di cinque anni e sbarcherà così in Premier League.

Colpo in attacco per il Leeds. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb, il club inglese ha trovato l’accordo con il Feyenoord, 25 milioni di euro più 5 di bonus, per Luis Sinisterra. La punta firmerà un contratto di cinque anni e sbarcherà così in Premier League.