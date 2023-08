Seguito dal Napoli prima di Natan, sfuma Sutalo per la Fiorentina

L'Ajax ritorna su Josip Sutalo in modo deciso. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com l'Ajax avrebbe fatto un'altra offerta alla Dinamo Zagabria, la quarta, dal valore di 20 milioni di euro, più 3 di bonus.

La Dinamo dopo aver rifiutato un'offerta molto simile di 19+4, sempre dai lancieri, sta pensando seriamente di accettare l'offerta del club olandese per accontentare anche il giocatore che spinge da giorni per il passaggio in Olanda. Sembra oggi più lontana la Fiorentina, una delle due squadre italiane accostate al classe 2000 assieme al Napoli.