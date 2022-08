Seguito dal Napoli prima di Ndombele, Barak ad un passo dalla Fiorentina: le cifre

La Nazione stamani si sofferma su Antonin Barak, che sembra davvero a un passo dalla Fiorentina

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Nazione stamani si sofferma su Antonin Barak, che sembra davvero a un passo dalla Fiorentina. L’impressione - si legge - è che debba però aspettare qualche giorno in più del previsto. La Viola è chiusa all’interno del suo fortino, dirigenti compresi, con l’unico obiettivo di superare l’ostacolo Twente ed approdare alla fase a gironi di Conference League. Con la partita in programma giovedì sera, l’idea che va per la maggiore è quella di rimandare tutto a venerdì-sabato. Barak attende, forte di un accordo con la Fiorentina che c’è già. Stipendio concordato intorno al milione e mezzo a stagione, con il Verona si tratta sulla base di un prestito oneroso (2 milioni di euro) ed un diritto di riscatto intorno ai 12, che a determinate condizioni può trasformarsi in obbligo.