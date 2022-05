Seguito dal Napoli, Scamacca piace all'Inter ma c'è un ostacolo: costa troppo

GIOVANILI PRIMAVERA, PAZZO NAPOLI: SUL 3-1 SI FA RIMONTARE DALLA SPAL E NON CHIUDE I GIOCHI SALVEZZA Il Napoli Primavera ha perso contro la Spal per 4-3 nella penultima giornata di campionato di Primavera 1 al centro sportivo Spal “Fabbri". Il Napoli Primavera ha perso contro la Spal per 4-3 nella penultima giornata di campionato di Primavera 1 al centro sportivo Spal “Fabbri". LE ALTRE DI A ZANIOLO RESTA ALLA ROMA? PER LA JUVENTUS COSTA TROPPO E SI CAMBIA OBIETTIVO La Gazzetta dello Sport si concentra sul prossimo mercato della Juventus e fa il punto della situazione, evidenziando come i prossimi 10-20 giorni saranno decisivi per il futuro di Angel Di Maria, sul quale i bianconeri hanno ragionato ed aspettano che lui... La Gazzetta dello Sport si concentra sul prossimo mercato della Juventus e fa il punto della situazione, evidenziando come i prossimi 10-20 giorni saranno decisivi per il futuro di Angel Di Maria, sul quale i bianconeri hanno ragionato ed aspettano che lui...