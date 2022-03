Seguito dal Napoli, Scamacca rischia di sfumare per l'Inter: ci prova un'altra big

L'Inter fatica ad accelerare sul fronte Scamacca e il Milan prova ad inserirsi. Per i rossoneri l'attaccante del Sassuolo è uno degli obiettivi principali

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter fatica ad accelerare sul fronte Scamacca e il Milan prova ad inserirsi. Per i rossoneri l'attaccante del Sassuolo è uno degli obiettivi principali per affiancare Giroud nel corso del prossimo campionato e con i nerazzurri che continuano a provare con la formula del prestito con obbligo che non piace al Sassuolo, ecco che Maldini e Massara proveranno il sorpasso. Gli emiliani chiedono 40 milioni di euro, ma il club milanista ha diverse carte da potersi giocare per provare a mettere la freccia e superare la folta concorrenza. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.