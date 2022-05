Seguito dal Napoli, Simeone verrà riscattato dal Verona ma andrà via: può partire per 20mln

L'Hellas Verona si appresta a versare 10,5 milioni di euro al Cagliari per completare l'acquisto di Giovanni Simeone

L'Hellas Verona si appresta a versare 10,5 milioni di euro al Cagliari per completare l'acquisto di Giovanni Simeone, ma questo non significa che il Cholito resterà a giocare al Bentegodi. L'attaccante, dopo i 17 gol segnati in questa stagione, ha attirato le attenzioni di diversi club. In Italia si parla di Napoli e Milan, in Inghilterra di Newcastle fino al Siviglia e al Villarreal in Spagna. L'ipotesi più plausibile è che Setti lo metta sul mercato per una cifra non inferiore ai 20 milioni di euro anche se per il momento nulla è deciso: la decisione definitiva verrà presa quando verrà completato l'allestimento dell'area sportiva. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.