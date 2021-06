Seguito dal Napoli, su Koopmeiners avanza l'Atalanta: offerta all'AZ

L’Atalanta è in trattativa con l’Az Alkmaar per Teun Koopmeiners, centrocampista olandese accostato anche al Napoli. Per il classe '98 impegnato con l'Olanda a Euro 2020 si parla di un’offerta tra i 12 e i 14 milioni. A riportarlo è il giornalista di Sky Sport Manuele Baiocchini.