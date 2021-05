Seguito dal Napoli, su Koopmeiners dell'AZ c'è anche la Roma: filtra il prezzo

Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, in questi giorni la Roma è tornata a farsi sentire con l’entourage di Teun Koopmeiners, il centrocampista dell’Az Alkmaar e capitano della Nazionale Under 21 dell’Olanda. Tiago Pinto ha chiesto informazioni, sta cercando di tenere il più caldo possibile la situazione, in attesa poi di aprire eventualmente una trattativa vera e propria. Costa circa 20 milioni, ma vista la giovane età sarebbe perfettamente in linea con il progetto di calcio dei Friedkin.