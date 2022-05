Seguito dal Napoli, Terrier sul futuro: "Ho un contratto col Rennes, ma vediamo..."

Trenta gol e tredici assist in ottantuno partite col Rennes, Martin Terrier è uno dei migliori calciatori di questa stagione in Ligue 1.

Trenta gol e tredici assist in ottantuno partite col Rennes, Martin Terrier è uno dei migliori calciatori di questa stagione in Ligue 1. E il suo nome potrebbe scaldare il mercato, anche quello italiano visto che è stato accostato al Napoli. Ma l'attaccante classe '97 non pensa al futuro: "Vedremo come andrà a fine stagione, ma ho un contratto fino al 2025 col Rennes e sono felice qui. E' stata una stagione fantastica sotto ogni punto di vista, ci divertiamo e facciamo un buon calcio. E' una cosa che fa ben sperare per il futuro", le sue parole a Prime Video.