Seguito dal Napoli, Veretout resta nel mirino del Marsiglia ma serve sconto della Roma

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'addio di Boubacar Kamara, andato all'Aston Villa, il tecnico del Marsiglia, Jorge Sampaoli, cerca un centrocampista più di qualità e per questo i francesi restano vigili su Jordan Veretout. Il giocatore è fra i sacrificabili di José Mourinho, anche se la valutazione di 15 milioni è ritenuta eccessiva. Per questo il tecnico argentino ha suggerito il nome di Danilo del Palmeiras, più giovane (21 anni) e di prospettiva. Il club brasiliano, però, non sembra al momento volersene privare.