Seguito dal Napoli, Wendel lascia lo Sporting dopo l'uscita dalla Champions: va allo Zenit

Il colpo a centrocampo dello Zenit San Pietroburgo si chiama Wendel. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, trovano conferma le indiscrezioni portoghesi sull'acquisto pesante per il centrocampo di Semak: è a un passo il ventitreenne dello Sporting CP. Trattativa in fase più che avanzata: siamo ai dettagli, circa 20 milioni ai lusitani per il Nazionale olimpico verdeoro. Che sarà il prossimo perno del centrocampo dello Zenit.