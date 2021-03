Senesi, l'intermediario: "Il Napoli lo segue, non ci sono difensori così interessanti in giro"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli è invervenuto l'agente Fabio Parisi, intermediario per il difensore argentino Marcos Senesi: "A Marcos sicuramente non gli dispiacerebbe un’esperienza in Italia. E' un giocatore importante che sta facendo benissimo. E’ giovane, ci saranno sicuramente delle opportunità per lui soprattutto se qualche società importante farà partire qualche big. Ha fatto benissimo al Feyenoord e mi auguro che chi lo stima si decida a fare questo passo e a portarlo in Italia. C’è anche il Napoli? E’ una squadra importantissima e lo scouting azzurro lo conosce benissimo e lo sta seguendo. Il club azzurro ha dei giocatori fortissimi in rosa, però se qualcuno di questi dovesse partire, Senesi è un dei quei giocatori sul quale il Napoli dovrebbe mettere gli occhi è analizzarlo bene. Non credo che ci siano calciatori della sua età in quel ruolo così interessanti in questo momento sul mercato”.