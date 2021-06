Senesi, l'intermediario: “Tante squadre su di lui. Nessun contatto col Napoli ma ci andrebbe di corsa”

Stefano Antonelli, operatore di mercato, è intervenuto durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. “Senesi? Non ci sono stati contatti con la società partenopea. Il mercato del Napoli inizierà nei prossimi 10 giorni, non prima. Ho contatti continui con il papà del giocatore, che è il vero agente del giocatore, con l'avvocato che lavora per la famiglia Senesi. Ad oggi ci sono una seriedi club interessati a lui. E' un giocatore di altissimo profilo. Ad oggi ribadisco che non ci sono contatti tra Senesi e il Napoli.

Al giocatore piacerebbe l’ipotesi Napoli? Sappiamo cosa significa il Napoli per gli argentini. In tanti angoli della città in Argentina c'è uno spaccato di Napoli. Quindi c’è bisogno di aggiungere altro”.