Senza bomber, il Torino andrà sul mercato a gennaio: torna di moda un 'azzurro'

Per il Torino l'esigenza di un attaccante in grado di garantire un buon numero di gol si fa sempre più pressante: al momento uno che ha le caratteristiche giuste è Andrea Petagna del Monza, in prestito dal Napoli con diritto di riscatto a 12 milioni. Con la squadra brianzola ha trovato pochissimo spazio: appena 303’ minuti sino ad oggi con nessun gol e zero assist all’attivo. Possibile, secondo Tuttosport, che Galliani lo rispedisca al mittente, con cui poi dovrebbe interfacciarsi Cairo. In queste ultime ore, poi, è salito alla ribalta il nome di un giovanissimo danese che ha fatto due gol in Europa League alla Lazio (nel 2-2 dell’Olimpico). William Boving Vick, attaccante dello Sturm Graz, è valutato attorno ai 2,5 milioni e anche se gioca per lo più esterno, può adattarsi anche a fare la prima punta.