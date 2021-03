Senza Champions Milik può già lasciare il Marsiglia: fissato il prezzo, c'è la Juve

Per la Juventus l'obiettivo principale resta rinforzare l'attacco senza svenarsi: resta nei radar Arkadiusz Milik, che a gennaio si è trasferito dal Napoli al Marsiglia, però a giugno non è detto che resti in Francia senza la Champions. L’ex Ajax potrebbe traslocare nuovamente per una cifra vicina ai 15 milioni secondo Tuttosport.

LE ALTERNATIVE - Oltre a quella che porterebbe al ritorno di Moise Kean, c'è anche la pista che porta a Memphis Depay, a scadenza di contratto con il Lione e nel mirino del Barcellona, e su Olivier Giroud, anche lui a scadenza, ma con il Chelsea. Le alternative portano a Gianluca Scamacca (Genoa, ma di proprietà del Sassuolo) e Kaio Jorge (Santos).