Senza rinnovo Lozano andrà via in estate: c'è un preferito (a zero) per la sostituzione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli non farà rivoluzioni, e non potrebbe essere altrimenti, in questo mercato di gennaio, ma come riportato da Il Mattino il club azzurro sta già pensando all'estate e a tenere banco c'è il futuro di Hirving Lozano. Se il messicano, in scadenza nel 2024, non dovesse rinnovare, potrebbe lasciare il capoluogo campano e al suo posto potrebbe arrivare Adama Traore a parametro zero, visto che il suo contratto con il Wolverhampton scadrà il prossimo 30 giugno.