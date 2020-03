Sepe, non solo Napoli: ci pensa anche l'Inter come vice-Handanovic

Con le prestazioni altalenanti di Daniele Padelli, l'Inter sarebbe orientata ad acquistare nel prossimo mercato un vice-Handanovic. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, i nerazzurri avrebbero scelto in Luigi Sepe il candidato numero uno, nonostante sia seguito anche dal Napoli, suo vecchio club. Fra le pedine di scambio per il Parma ci sarebbe uno fra Ionut Radu, che però in Emilia non ha ancora trovato spazio, Lucien Agoumé e Lorenzo Pirola.