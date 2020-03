Serie A chiede al Governo di riavere sponsor dal betting: quanto valeva questo mercato?

Interessante analisi del 'Corriere dello Sport' in merito a uno dei temi di cui i club stanno discutendo in questi giorni, ovvero la reintroduzione delle sponsorizzazione delle società di betting nel calcio. Il Decreto Dignità entrato in vigore lo scorso anno le ha rese impossibili ma adesso il calcio è in crisi e ha chiesto al Governo la sospensione di questo Decreto. Ma quanto valevano queste sponsorizzazioni? Solo in Serie A, erano circa 30 i milioni di euro che i club incassavano dalle società di betting. Calcolando invece anche Serie B e Serie C - si legge - si sale a 45 milioni di euro a stagione.