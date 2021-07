Serve anche un mediano dopo l'addio di Bakayoko: Ramadani ha proposto Zakaria

Oltre ad un terzino sinistro, il Napoli monitora il mercato anche a caccia di un centrocampista per sostituire Bakayoko. Secondo quanto si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’agente Fali Ramadani avrebbe proposto ai partenopei un nome per la mediana: si tratta di Denis Zakaria, classe '96 del Borussia Mönchengladbach in scadenza nel 2022