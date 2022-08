Settimana prossima decisiva per Raspadori: incontro tra società, ADL irrompe per l'accordo

Il Sassuolo apre alla cessione di Raspadori ma non aspetterà in eterno. Ci sono margini determinati e un'impressione netta

Il Sassuolo apre alla cessione di Raspadori ma non aspetterà in eterno. Ci sono margini determinati e un'impressione netta: considerando che nelle prossime ore c'è un incontro in agenda, questa deve essere la settimana decisiva di Raspadori al Napoli. È questo il momento in cui De Laurentiis deve irrompere sulla scena alla sua maniera, come un panzer, per centrare un colpo che ieri era soltanto una tentazione bella e impossibile e che oggi è diventato un obiettivo possibile e prestigioso. Lo scrive il Corriere dello Sport.