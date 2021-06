Sfida Napoli-Torino per il '99 Gudmundsson: il costo è basso, operazione fattibile

Il Torino si è mosso per Gabriel Gudmundsson, terzino ventiduenne del Groningen, seguito anche dal Napoli da un po' di tempo. Il costo dello svedese è di 3-4 milioni e l'operazione decisamente fattibile, sia per il club azzurro che per quello granata, anche se la concorrenza è ampia anche all'estero. A riportarlo è Tuttosport.