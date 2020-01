Sfumato Politano, la Roma trova il sostituto di Zaniolo: quasi fatta per Perez dal Barça

Il primo obiettivo della Roma per sostituire l'infortunato Zaniolo era Matteo Politano, ora che l'esterno è virtualmente del Napoli i giallorossi hanno chiuso col Barcellona per Carles Perez, esterno destro classe '98, in gol anche a San Siro contro il Milan in Champions League. Il giocatore, dunque, non affronterà il Napoli agli ottavi di finale ma è pronto, secondo Sky Sport, a vestire la maglia della Roma. Mancano ancora pochi dettagli prima della fumata bianca.