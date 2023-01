Si accende il mercato: arriva Sirigu e Giuntoli blocca altre due uscite

Ancora qualche giorno per gli annunci ufficiali. Il Napoli attende Pierluigi Gollini ad inizio della prossima settimana

Fonte: di Antonio Gaito per TMW

Ancora qualche giorno per gli annunci ufficiali. Il Napoli attende Pierluigi Gollini ad inizio della prossima settimana: è ormai definito lo scambio di prestiti che porterà Salvatore Sirigu a chiudere la stagione in viola per una trattativa (con l'ok dell'Atalanta proprietaria dell'ex Tottenham) che soddisfa quantomeno il desiderio di entrambi gli estremi difensori di cambiare maglia. Per i partenopei sarà la seconda operazione dopo quella con la Sampdoria per Bartosz Bereszynski (con Zanoli a fare il percorso inverso).

Nessuna cessione minore

Non dovrebbero essercene altre in questa sessione invernale. Il nome più chiacchierato in uscita è stato quello di Diego Demme, scontento per il poco utilizzo al rientro dall'infortunio, ma le (alte) richieste del Napoli per una sua partenza - unite allo scarso gradimento per le proposte arrivate - dovrebbero portare il mediano a restare almeno fino a giugno, come annunciato dal suo agente dopo un colloquio con Spalletti che non è mai stato convinto di liberarsi del vice-Lobotka. Stesso discorso per Alessio Zerbin, classe '99 che Spalletti ha schierato in Coppa Italia: "Al momento non si muove da Napoli, non c'è nessun segnale in quella direzione. La stagione è ancora lunga. Lui è molto felice di essere a Napoli ed è convinto di poter dare una mano, di essere utile", le parole del suo agente.