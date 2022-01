Si allontana il ritorno in Italia di Younes: l'ex Napoli non è convinto e preferisce la Turchia

Amin Younes si allontana dal Genoa. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX l'ex Napoli non sarebbe infatti convinto del ritorno in Italia e sembra preferire il campionato turco. Per lui c'è un'offerta dell'Antalyaspor e potrebbe dunque lasciare l'Eintracht Francoforte per trasferirsi in SuperLig.