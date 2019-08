Si attende l'annuncio di Lozano: arriverà nel primo pomeriggio messicano per le dirette tv?

In Messico tra mezz'ora saranno le tredici. L'arrivo di Hirving Lozano è stato seguito ieri da tutto il paese. Forse l'annuncio ufficiale del suo acquisto da parte del Napoli - una semplice supposizione - arriverà tra qualche ora, in serata per l'Italia e dunque nel pomeriggio in Messico, per consentire agli organi di informazione locali di trasmettere e commentare in diretta l'ufficialità dell'acquisto più costoso della storia del calcio messicano. Ricordiamo che ieri Espn in Messico ha trasmesso l'arrivo in aeroporto, le visite mediche di questa mattina e tutte le emittenti più importanti hanno dedicato speciali al trasferimento. Una cosa simile è già successa con l'Inter che ha ufficializzato Conte alle 6 del mattino per la Cina. Lozano al Napoli, ci siamo. In attesa dell'annuncio...