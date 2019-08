Si complica la cessione di Hysaj alla Roma: sprint giallorosso per Zappacosta

Si complica la cessione di Elseid Hysaj, per il quale la pretendente maggiore proveniva dalla capitale. La Roma ha individuato in Davide Zappacosta il rinforzo ideale per la fascia destra e presto potrebbero arrivare novità importanti. Secondo quanto raccolto da TMW infatti, si è tenuto un contatto importante tra la dirigenza del Chelsea e Alessandro Lucci, manager di Davide Zappacosta. Con Marina Granovskaia a Stamford Bridge, l’agente ha discusso del futuro del terzino: sul tavolo il possibile addio, la Roma è un’ipotesi sempre più forte. Le parti sono a lavoro per regalare a Fonseca il terzino desiderato.