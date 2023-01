Si entra nel vivo: triplo affare con la Samp e parte l'assalto all'Angers

Fonte: di Antonio Gaito per TMW

Entra nel vivo il mercato di gennaio del Napoli. Il club partenopeo continua a muoversi tra presente e futuro, ovvero lo scambio con la Sampdoria che dovrebbe spostare complessivamente tre giocatori ma anche la ricerca delle migliori occasioni sul fronte dei giovani talenti per anticipare la concorrenza in vista di giugno e portarsi avanti il lavoro per alcune caselle che in estate dovrebbero richiedere un intervento sul mercato.

E' l'ora delle visite mediche

Il maxi-affare con la Sampdoria è definito: si attendono le visite mediche a breve per Bereszynski, individuato come vice-Di Lorenzo (riscatto intorno ai 2mln) ed ormai al centro di uno strano incrocio passato-futuro visto che a questo punto dovrebbe saltare Sampdoria-Napoli. Stesso discorso per Zanoli che farà il percorso inverso, ma in prestito secco, definendo gli ultimi dettagli sul rinnovo prima di trasferirsi in blucerchiato mentre Contini rientrerà dal prestito (con un ruolo da definire visti i corteggiamenti per Sirigu che è l'attuale dodicesimo ed è in una fase di riflessione).

L'assalto all'Angers

Giuntoli fa sul serio su Azzedine Ounahi, classe 2000 rivelazione del Mondiale ma seguito da molto tempo prima. C'è già stato un incontro con l'entourage del giocatore per far valere la tempistica dell'interessamento rispetto agli altri club mentre al club francese per ora è stata proposta una cifra intorno ai 15mln di euro. L'Angers chiede di più, soprattutto dopo la vetrina Mondiale, ma la volontà del giocatore e la scelta del Napoli di lasciarlo in prestito fino a giugno potrebbero favorire l'operazione. Il Napoli avanza spedito, consapevole che avrà necessità di almeno una mezzala in estate.