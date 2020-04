Si lavora al sostituto di Callejon: c'è già un preferito per sostituire lo spagnolo

Se Callejon andrà via, com'è probabile, servirà un nuovo esterno d'attacco al Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che nel mirino del ds Giuntoli c'è Milot Rashica, attaccante del Werder Brema, kosovaro, autore di 10 reti e 3 assist in questa stagione. Si tratta di uno dei profili monitorati dal club azzurro per riempire il vuoto dello spagnolo che andrà in scadenza di contratto e poi, salvo sorprese, tornerà in patria.