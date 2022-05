Si prepara un'asta internazionale per Koulibaly: ecco tutti i club interessati

Intrigo internazionale sul futuro di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese è in bilico a Napoli, dove Spalletti ne farebbe il capitano per il futuro

Juve alla finestra, ma non solo.

K2 è un profilo gradito al club bianconero, che cerca un sostituto di Chiellini: una richiesta di 40 milioni sarebbe superiore al prezzo ritenuto corretto dalla Vecchia Signora, che conta di spendere un po' meno e tra le alternative valuta sempre Gabriel dell'Arsenal.

Barcellona interessato, e il Chelsea?

Viste le difficoltà per arrivare al rinnovo col Napoli, Koulibaly fa gola anche all'estero. Ci pensa sempre il Barcellona di Xavi, ma alla finestra sembra esservi il Chelsea del futuro nuovo proprietario Boehly, nonché il Paris Saint-Germain.