Si riapre la pista Cremonese per Gaetano: il Napoli può rispedirlo in prestito

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è riaperta nelle ultime ore la pista che potrebbe riportare Gianluca Gaetano alla Cremonese. A scriverlo è Tuttosport, secondo cui il Napoli sembrerebbe disposto a rimandare il centrocampista classe 2000 in prestito in Lombardia, dove il giocatore è stato tra i principali artefici della promozione in Serie A dello scorso anno.