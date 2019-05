Signorini dubbioso su Almendra: "E' una delle tante promesse, il Napoli ha bisogno di altro"

Fernando Signorini, storico preparatore atletico Maradona, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulle voci che vogliono Almendra vicino al Napoli: "Il calcio argentino sta attraversando un momento molto difficile. Almendra? Si, sono tutti promesse, sono bravi, ma il campionato italiano ha bisogno di giocatori fatti e non di promesse. Dopo nessuno si può lamentare se i ragazzi non riescono ad arrivare dove altri pensano, il Napoli avrebbe bisogno di puntare su altri tipo giocatori, le squadre come il Liverpool che giocano le finale di Coppa hanno grande esperienza".