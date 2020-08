Silva, il papà contro Tare: “Parlato con la Lazio come con altri. Nulla di chiuso, perché offendono?”

Fernando Jimenez, padre di David Silva, ha parlato a Radio Marca dopo lo sfogo di Tare, che ha definito l'ex City non meritevole di rispetto come uomo. Replica piccata da parte di Jimenez: "Quando alla Lazio abbiamo detto della trattativa con la Real non hanno reagito male, non c'era nulla di certo d'altronde. C'erano contatti con la Lazio, ma anche con la Real e altre squadre, poi mio figlio ha fatto la scelta di tornare in Spagna. Non essendoci niente di concordato, la reazione della Lazio ha sorpreso molto David. Ognuno può decidere quello che vuole, la Lazio ha parlato con il suo agente, non con David. Perciò non capisco lo tirino in ballo come uomo, non c'era niente di definito con la Lazio, anche altre squadre avevano parlato con lui".