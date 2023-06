Simeone, a metà giugno il riscatto dal Verona: ecco la cifra per il Cholito

Nove gol stagionali, alcuni molto pesanti, sono valsi la riconferma a Napoli per Giovanni Simeone

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nove gol stagionali, alcuni molto pesanti, sono valsi la riconferma a Napoli per Giovanni Simeone. Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, sul fronte dei riscatti, a metà mese scadono i termini fissati con il Verona per il Cholito: il Napoli ha il diritto di acquistare il Cholito definitivamente versando 12 milioni di euro nelle casse del Verona. Più o meno quelli incassati da Petagna.