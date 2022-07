Simeone è in vendita, si chiude: il Verona aveva già preso tre attaccanti

Il Cholito Simeone è in vendita. L’Hellas ha ricostruito l’attacco con gli arrivi di Henry, Djuric e Piccoli. Il Napoli lo sa

Il Cholito Simeone è in vendita. L’Hellas ha ricostruito l’attacco con gli arrivi di Henry, Djuric e Piccoli. Il Napoli lo sa e aspetta l’ok definitivo del Verona per chiudere l’operazione. Il suo arrivo è vincolato alla partenza di Petagna per cui il Monza è in netto vantaggio rispetto ad altri club. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.