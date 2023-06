Simeone già riscattato, ma da Roma: ieri Lotito l’ha chiesto di nuovo ad ADL

Il Napoli ha riscattato Giovanni Simeone dopo l'anno in prestito dall'Hellas Verona, una notizia già nota da tempo.

Il Napoli ha riscattato Giovanni Simeone dopo l'anno in prestito dall'Hellas Verona, una notizia già nota da tempo. Così com'è noto da tempo l'interesse della Lazio per l'attaccante argentino. Stando a quanto riportato dall'emittente romana Radiosei, ieri ne hanno nuovamente parlato Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis a Milano, dove entrambi si trovavano per partecipare ai funerali di Berlusconi. La società partenopea lo valuta una quindicina di milioni.